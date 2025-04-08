Госдума порекомендует Центробанку продолжать борьбу с дропперами

Депутаты Госдумы собираются рекомендовать Центробанку продолжать работу по защите россиян от мошенничества в финансовой сфере, включая борьбу с теми, кто, находясь в сговоре с мошенниками, обналичивает похищенные у граждан деньги (дропперам), и с вовлечением в такую деятельность несовершеннолетних.
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