Госдума порекомендует Центробанку продолжать борьбу с дропперами

Депутаты Госдумы собираются рекомендовать Центробанку продолжать работу по защите россиян от мошенничества в финансовой сфере, включая борьбу с теми, кто, находясь в сговоре с мошенниками, обналичивает похищенные у граждан деньги (дропперам), и с вовлечением в такую деятельность несовершеннолетних.