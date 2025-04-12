Лекции, квесты и спортивные трансляции. VK запустил проекты ко Дню космонавтики

Найти познавательный контент на тему космоса можно в "Одноклассниках", "ВКонтакте", "Дзене" и на других площадках VK Российская корпорация VK объявила о запуске просветительских проектов ко Дню космонавтики, сообщили amic.
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