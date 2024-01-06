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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виннипег» выиграл 5 матчей подряд и вышел на 1-е место в общей таблице НХЛ

«Джетс» обыграли «Анахайм» (3:1) в регулярном чемпионате.  Команда под руководством Рика Боунесса набрала 54 очка в 38 играх и возглавила Центральный дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги.

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