Корпорация развития Нижегородской области обменялась опытом по сопровождению инвестпроектов с китайскими коллегами

Делегация регионов-участников Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) посетила научно-технологический кластер в городе Шэньчжэнь (Китай) с официальным визитом для обмена опытом в реализации высокотехнологичных проектов.
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