"Прилетело всё, что только можно": как ПТУРист научился "ладить" с танком и пошёл на штурм

Антон Рязанов, начальник электромеханического отделения 155-й бригады Тихоокеанского флота, начал свою службу на малом противолодочном корабле "Советская гавань", продолжил в качестве оператора противотанковых управляемых ракет (ПТУР), но в зоне СВО "подружился" с танком.
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