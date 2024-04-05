Спустя 30 лет: во Владивостоке раскрыли убийство многодетной семьи

Установлены обстоятельства безвестного исчезновения супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали без вести после продажи своей квартиры во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.