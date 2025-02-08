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Россиян предупредили о вреде популярных завтраков

Россиян предупредили о вреде популярных завтраков

Завтрак — это первый и самый важный прием пищи, который задает тон на весь день, однако многие выбирают для утреннего рациона привычные, но не всегда полезные блюда, сообщила диетолог-нутрициолог Марина Утяганова.

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