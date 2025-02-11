В Chery показали кроссовер и седан для России: фото и сроки старта продаж обновленных Tiggo 8 и Arrizo 8 в 2025 году

Фотографиями кроссовера Chery Tiggo 8, а также обновленного седана Arrizo 8, которые планируется запустить на российском рынке, на своей странице в соцсети VK поделился директор бренда Chery в России Дмитрий Максимов.
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