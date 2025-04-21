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Мощные магнитные бури накроют Владивосток в ближайшее время

Мощные магнитные бури накроют Владивосток в ближайшее время

В ближайшее время на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики рассказали, что это связано с формированием крупной корональной дыры на Солнце, сообщает PRIMPRESS.

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