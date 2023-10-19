В новом трэвел-детективе «Тайна на карте» Вадим Норштейн попытается разгадать тайну, которая вот уже больше 60 лет будоражит умы тысяч исследователей по всему миру.
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В новом трэвел-детективе «Тайна на карте» Вадим Норштейн попытается разгадать тайну, которая вот уже больше 60 лет будоражит умы тысяч исследователей по всему миру.