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Царьград

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Израиль и Палестина: новый этап диалога для прекращения конфликта в Газе

Израиль и Палестина: новый этап диалога для прекращения конфликта в Газе

Израиль и палестинская группа ХАМАС обсуждают второй этап обмена заложниками. Условие - постоянное прекращение огня и вывод военных из сектора Газа.

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