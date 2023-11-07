БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пока Запад ликовал по поводу «спада» экономики Китая, тот обогнал его во всем

Пока Запад ликовал по поводу «спада» экономики Китая, тот обогнал его во всем

Это признают крупнейшие международные финансовые организации Дмитрий Капустин Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Одновременно с проведением третьего саммита международного сотрудничества«Пояс и Путь» Китай объявил, что его экономика выросла на 4,9% в годовомисчислении в третьем квартале.

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