Пока Запад ликовал по поводу «спада» экономики Китая, тот обогнал его во всем

Это признают крупнейшие международные финансовые организации Дмитрий Капустин Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Одновременно с проведением третьего саммита международного сотрудничества«Пояс и Путь» Китай объявил, что его экономика выросла на 4,9% в годовомисчислении в третьем квартале.