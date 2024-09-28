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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» пропустила 4 гола от «Осасуны» впервые за 40 лет и в третий раз в истории

Матч 8-го тура Ла Лиги завершился поражением каталонцев (2:4). «Барселона» дважды до этого пропускала от «Осасуны» 4 мяча.

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