Нарушение датировок истории или художественный взгляд на события? Надежда Античность или Средневековье? Рассматривая картины художников Возрождения и более поздних веков, приходится часто удивляться: в одной сцене изображены люди, взятые как будто из разных времен.
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