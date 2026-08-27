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Нарушение датировок истории или художественный взгляд на события?

Нарушение датировок истории или художественный взгляд на события?

Нарушение датировок истории или художественный взгляд на события? Надежда Античность или Средневековье? Рассматривая картины художников Возрождения и более поздних веков, приходится часто удивляться: в одной сцене изображены люди, взятые как будто из разных времен.

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