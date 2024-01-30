Офицер Марочко: танкисты ВСУ под Клещеевкой саботировали приказ о наступлении

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки отказались исполнять приказ командования. Они потребовали изменить отношение к рядовым и перечислить положенные доплаты к довольствию, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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