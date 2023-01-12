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Зима возвращается: ЕС разоряется, пытаясь показать успешное преодоление газового кризиса

Зима возвращается: ЕС разоряется, пытаясь показать успешное преодоление газового кризиса

В середине текущего месяца в Европу вернется настоящая зима, с холодами и снегопадами. Зная об этом прогнозе, европейское руководство идет на откровенные махинации и манипуляции, пытается и дальше следовать безумному плану показать общественности «выход из кризиса».

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