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Цены на импортный алкоголь и косметику могут подорожать

Цены на импортный алкоголь и косметику могут подорожать

Изменения могут коснуться алкоголя, косметики, компьютеров и бытовой химии. В конце 2021 года Минприроды доработало поправки в законопроект «Об отходах производства и потребления», затрагивающие механизм расширенной ответственности производителя.

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