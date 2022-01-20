Цены на импортный алкоголь и косметику могут подорожать

Изменения могут коснуться алкоголя, косметики, компьютеров и бытовой химии. В конце 2021 года Минприроды доработало поправки в законопроект «Об отходах производства и потребления», затрагивающие механизм расширенной ответственности производителя.
Изменения могут коснуться алкоголя, косметики, компьютеров и бытовой химии. В конце 2021 года Минприроды доработало поправки в законопроект «Об отходах производства и потребления», затрагивающие механизм расширенной ответственности производителя.
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