Из атаковавших ночью Россию 26 БПЛА пять пришлись на Калужский регион

За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаЗа прошедшую ночь, 5 мая над российскими регионами силами ПВО были сбиты 26 БПЛА.