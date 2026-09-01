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Переход Энцо Фернандеса в «Ман Сити» — самый дорогой трансфер летнего межсезонья-2026

Переход Энцо Фернандеса в «Ман Сити» — самый дорогой трансфер летнего межсезонья-2026

Трансфер аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» воглавил рейтинг самых дорогих переходов в летнее межсезонье-2026 по версии Transfermarkt.

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