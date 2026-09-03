Путин заявил о продолжении контактов между РФ и администрацией США

Россия продолжает контакты с администрацией США, есть надежда, что они приведут к положительным результатам.
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