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Российские пловцы завоевали 6 золотых медалей на ЧМ в Будапеште

Российские пловцы завоевали 6 золотых медалей на ЧМ в Будапеште

Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев одержали победу в комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира в Будапеште на короткой воде (в 25-метровом бассейне).

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