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Станислав Садальский

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"БОГЕМО" Вдох. Ты автор своей жизни, и ты задаёшь ритм. Выдох.

"БОГЕМО" Вдох. Ты автор своей жизни, и ты задаёшь ритм. Выдох.

Реальность похожа на путешествие по непредсказуемым маршрутам.Она говорит: «Пойдем со мной — я покажу тебе кое-что интересное! Только обязательно шагай вперед, открывай двери — и перед тобой появится то, чего ты никогда не видел, не чувствовал и не знал».

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