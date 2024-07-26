"БОГЕМО" Вдох. Ты автор своей жизни, и ты задаёшь ритм. Выдох.

Реальность похожа на путешествие по непредсказуемым маршрутам.Она говорит: «Пойдем со мной — я покажу тебе кое-что интересное! Только обязательно шагай вперед, открывай двери — и перед тобой появится то, чего ты никогда не видел, не чувствовал и не знал».