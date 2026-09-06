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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабиан Руис о «Золотом мяче»: «Почему бы не помечтать? Для меня было бы честью выиграть его»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис высказался о возможности выиграть «Золотой мяч». «Думаю, это мечта любого футболиста – получить индивидуальное признание за всю работу, проделанную в течение сезона или нескольких сезонов подряд.

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