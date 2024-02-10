Mazda увеличила в апреле-декабре 2023 года свою чистую прибыль на 60%

Один из самых заметных автопроизводителей в мире, а именно японская компания Mazda, сообщила, что за апрель-декабрь текущего 2023 финансового года их чистая прибыль выросла на 60%, до 165,5 млрд иен или $1,11 млрд.
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