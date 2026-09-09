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Добычу газа на Дальнем Востоке к 2035 году нарастят до 136,6 млрд кубометров

Добычу газа на Дальнем Востоке к 2035 году нарастят до 136,6 млрд кубометров

На Дальнем Востоке России в ближайшее десятилетие может существенно увеличиться добыча газа. Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 г.

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