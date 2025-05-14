Виктор Мараховский: «Исключать из политического процесса сотни тысяч граждан — недопустимо»

Политический комментатор Виктор Мараховский прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Дорина Речана о том, что на выборах 2025 года избирательные участки на левом берегу Днестра открыты не будут «до реинтеграции».
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