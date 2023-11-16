Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

341 подписчик

ВС РФ зашли в Шумы под Горловкой: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 16.11.23 г.

ВС РФ зашли в Шумы под Горловкой: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 16.11.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости к утру 16.11.23 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Если что то не изменится в этом месяце, то война так и будет в тактической обороне до весны, а там ВСУ подвезут что надо и на весь 2024 год работы хватит. Но надо ли это нам? Время покажет.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх