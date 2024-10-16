В Дагестане началась подготовка специалистов в области шитья

В Дагестане началось формирование кадрового резерва для шерстяной промышленности. Министр промышленности и торговли региона Низам Халилов представил свои предложения по разработке образовательных программ для узкопрофильных специалистов данной отрасли на встрече с Премьер-министром Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
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