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Царьград

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Астрофизик Иванов объяснил смену даты осеннего равноденствия

Астрофизик Иванов объяснил смену даты осеннего равноденствия

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов объяснил изменения даты начала астрономической осени 22 или 23 сентября.

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