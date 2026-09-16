В США обвинили Мерца в «двуличии» из-за высказываний об обязанностях перед НАТО

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в «двуличии» после его заявлений о якобы шантаже со стороны американских властей по вопросу выполнения ФРГ обязательств перед НАТО.
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