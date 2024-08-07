Бывшие партнеры подали крупный иск к совладелице «Петербургского нефтяного терминала»

В суд обратилась компания «Топливные технологии» Нефтетрейдерская «Компания «Топливные технологии» из Северной столицы и ее бенефициар Дорошенко подали иск к экс-гендиректору КТТ Антону Жаркову и совладелице «Петербургского нефтяного терминала» Елене Васильевой, сообщает «Коммерсант СПб».
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