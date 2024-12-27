Одна из проблем, которой вплотную займёмся с начала следующего года, - парковка грузовиков. Зачастую она незаконная и создаёт дополнительные пробки, провоцирует аварийные ситуации.
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Одна из проблем, которой вплотную займёмся с начала следующего года, - парковка грузовиков. Зачастую она незаконная и создаёт дополнительные пробки, провоцирует аварийные ситуации.