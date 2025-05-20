Россиянам рассказали, что мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Доктор технических наук, заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, как злоумышленники применяют искусственный интеллект для выманивания личных данных у пожилых людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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