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Россиянам рассказали, что мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Россиянам рассказали, что мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Доктор технических наук, заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, как злоумышленники применяют искусственный интеллект для выманивания личных данных у пожилых людей.

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