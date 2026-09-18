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Деловой обзор Китая за неделю (Дайджест N322)

Деловой обзор Китая за неделю (Дайджест N322)

Макроэкономическая стратегия Поднебесной на этой неделе демонстрирует уверенный переход к качественному росту: высокотехнологичный сектор показывает двузначные темпы расширения, компенсируя структурную перестройку в кредитовании и традиционных отраслях.

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