Американцев мучает странный вонючий туман

Американцы жалуются на странный вонючий туман с запахом химикатов, пишет Daily Mail. «Американцы заявляют, что их городские районы мучит «необычный» туман с «запахом горящих химикатов», – говорится в материале.
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