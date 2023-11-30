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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Марсель» на 1-м месте, «Аякс» проваливает сезон. Поставить на «Олимпик» можно с 1.63

«Марсель» примет «Аякс» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. «Олимпик» занимает 1-е место в таблице и подходит к домашнему матчу в статусе явного фаворита.

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