В барнаульской гостинице задержали мужчину и женщину с крупной партией наркотиков

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело В одной из гостиниц Барнаула сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину, подозреваемых в распространении запрещенный веществ.
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