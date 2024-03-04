В Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации страны В 08:44 (09:44 мск) сирены прозвучали в Сумской области, через минуту — в соседней Черниговской области.
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