Минобороны показало боевые вылеты истребителей Су-35С ВКС РФ в зоне СВО

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Военно-космических сил (ВКС) РФ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).