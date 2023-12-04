Минобороны показало боевые вылеты истребителей Су-35С ВКС РФ в зоне СВО

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Военно-космических сил (ВКС) РФ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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