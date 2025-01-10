📌📷(Часть №2) Проекты экспериментального самолёта X-29 и прототипа истребителя С-32/37 в сравнении Гораздо большего успеха удалось достичь российским специалистам из ОКБ «Сухого» в рамках проектирования тяжелого 2-хдвигательного палубного многоцелевого истребителя с обратной стреловидностью Су-27КМ (С-32), развитая механизация крыла обратной стреловидности которого обеспечивала высокие несущие свойства даже на больших углах атаки, обеспечивая взлёт с рампы авианосца без критического снижения машины.