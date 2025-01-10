НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

📌📷(Часть №2) Проекты экспериментального самолёта X-29 и прототипа истребителя С-32/37 в сравнении Гораздо большего успеха удалось достичь российским специалистам из ОКБ «Сухого» в рамках проектирования тяжелого 2-хдвигательного палубного многоцелевого истребителя с обратной стреловидностью Су-27КМ (С-32), развитая механизация крыла обратной стреловидности которого обеспечивала высокие несущие свойства даже на больших углах атаки, обеспечивая взлёт с рампы авианосца без критического снижения машины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх