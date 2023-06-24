Западу и Украине уже ничего не поможет

Несмотря на то что основной темой сегодняшнего заседания Совета безопасности России стояло обсуждение мер повышения эффективности работы с основными партнерами страны по ОДКБ и ЕврАзЭС, Владимир Путин прежде всего предложил обсудить самую животрепещущую тему — СВО Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев Согласно докладам секретаря Совбеза Николая Патрушева и главы Минобороны Сергея Шойгу, ВСУ в ходе своего контрнаступления каждый день несут колоссальные людские и материальные потери (уже уничтожены сотни единиц техники, включая десятки танков и БМП западного производства, и не менее 13 тысяч солдат).