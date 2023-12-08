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Актёр Том Холланд рассказал, что больше всего его восхищает в Зендае

Актёр Том Холланд рассказал, что больше всего его восхищает в Зендае

Том Холланд отметил качества, которые ценит в Зендае Пара не часто сообщает о своих отношениях. Фото: Getty Images Том Холланд и Зендая не слишком открыто рассказывают о своих отношениях и редко делятся общими фотографиями в социальных сетях.

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