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Боксер Фьюри назвал бой Усика и Джошуа худшим из увиденных в жизни

Боксер Фьюри назвал бой Усика и Джошуа худшим из увиденных в жизни

Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, заявил, что бой Александра Усика и Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе был худшим из увиденных им в жизни.

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