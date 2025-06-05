📹❗️ВСУ задействовали в очередном ночном рейде на наши тыловые регионы от 300 до 450 дальнобойных БПЛА-"камикадзе" Ан-196 "Лютый", UJ-26, а также реактивных БПЛА / тактических ракет "Пекло".