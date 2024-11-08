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В Краснодаре продолжают восстанавление старинного дома архитектора Косякина

В Краснодаре продолжают восстанавление старинного дома архитектора Косякина

Дому главного архитектора Екатеринодара придадут изначальный облик.В Краснодаре продолжается реставрация исторического здания — дома архитектора Косякина.

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