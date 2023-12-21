Экстремистов, задержанных за нападения на квартиры российских военкоров, отпустили домой

отпустили как несовершеннолетних...чо здесь непонятно? а уголовку завели...родакам прилетят письма счастья.вот ежель предъява была бы по вторым частям этих статей...то с 14 годков несли бы ответственность сами пацаны.

Сергей Никитин

ну чо можно сказать...у тебе правильное направление мысли....у остальных одни эмоции с которыми чисто по эмоцке я тож согласен .но закон есть закон. им предъявили те статьи закона 213 ч.1 и 167 ч.1.что соответствует их доказанным деяниям.там не было насилия над личностью(военкоры были в зоне военной операции)...не было поджога...подрыва и до хрена всяких нюансов предусмотренных 2 частью 213 и 167 статьи.наказание по первым частям будет родакам-штрафы...было 40 тыщ как счас помню...возмещение ущерба самосабом и менты составят протокол по статье 5.35 КоАП, предполагающий наказание за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. далее материалы дела передаются комиссии по делам несовершеннолетних и в ряде случаев детей ставят на учет в ОДН.