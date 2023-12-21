Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Экстремистов, задержанных за нападения на квартиры российских военкоров, отпустили домой

Экстремистов, задержанных за нападения на квартиры российских военкоров, отпустили домой

Политнавигатор Появились подробности об экстремистах, заливших монтажной пеной и измазавших экскрементами входные двери в военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Виленский
В МВД давно завелась гниль - пора дезинфицировать.
Ответить
2 час.
Сергей Никитин
отпустили  как несовершеннолетних...чо здесь непонятно? а уголовку завели...родакам прилетят письма счастья.вот ежель предъява была бы по вторым частям этих статей...то с 14 годков несли бы ответственность сами  пацаны.
Ответить
2 час.
Сергей Никитин
ну чо можно сказать...у тебе правильное направление мысли....у остальных одни  эмоции с которыми чисто по эмоцке я тож согласен .но  закон есть закон. им предъявили  те статьи закона 213 ч.1 и 167 ч.1.что соответствует их доказанным  деяниям.там не было насилия над личностью(военкоры были в зоне  военной операции)...не было поджога...подрыва   и до хрена всяких нюансов предусмотренных 2 частью 213 и  167 статьи.наказание по  первым частям будет родакам-штрафы...было 40 тыщ как счас помню...возмещение ущерба самосабом и менты составят  протокол по статье 5.35 КоАП, предполагающий наказание за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. далее материалы дела передаются комиссии по делам несовершеннолетних и в ряде случаев детей ставят на учет в ОДН.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх