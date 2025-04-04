Американка случайно пожертвовала нуждающимся куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн

Пенсионерка из Пенсильвании утверждает, что сорвала джекпот в размере 2,5 млн долларов. Однако она случайно оставила выигрышный лотерейный билет в кармане куртки, которую впоследствии отдала в благотворительный фонд.
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