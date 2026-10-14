МО: массированным ударом поражены объекты коммуникации в Киеве и двух областях

Российские войска ночью в результате массированного удара поразили используемые в интересах ВПК Украины и ВСУ объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сообщает Минобороны России.
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