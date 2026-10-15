Более 1,2 тыс. заболеваний раком груди выявили в Омской области за прошлый год. 68% опухолей обнаружены на I–II стадии, сообщили в региональном минздраве.
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