Трамп опубликовал фото с инопланетянином: что с ним не так

Дональд Трамп разместил в соцсети фото, на котором он запечатлён вместе с инопланетянином. Изображение сгенерировано искусственным интеллектом и опубликовано на странице политика в Truth Social без дополнительных пояснений.
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