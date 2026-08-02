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Царьград

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Трамп опубликовал фото с инопланетянином: что с ним не так

Трамп опубликовал фото с инопланетянином: что с ним не так

Дональд Трамп разместил в соцсети фото, на котором он запечатлён вместе с инопланетянином. Изображение сгенерировано искусственным интеллектом и опубликовано на странице политика в Truth Social без дополнительных пояснений.

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